بكين تشيد بمساهمة غورباتشوف في تحسين العلاقات الروسية الصينية

أعربت بكين عن التعازي لأسرة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي أمس الثلاثاء، وأشارت إلى الدور الذي لعبه في تحسين العلاقات بين البلدين.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن "ميخائيل غورباتشوف قدم مساهمة إيجابية في الدفع بعملية تطبيع العلاقات بين الصين والاتحاد السوفيتي قدما، ونشعر بالحزن لوفاته ونعرب عن تعازينا لأسرته".

توفي غورباتشوف، الرئيس الأول والأخير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، عن عمر يناهز 92 عاما مساء الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض. وفي عام 1990، حصل غورباتشوف على جائزة نوبل للسلام لـ "دوره القيادي في إحلال السلام، الذي تتمتع به اليوم أجزاء هامة من المجتمع الدولي".

المصدر: "نوفوستي"