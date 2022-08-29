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الخارجية الألمانية: حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس قرار غير معقول

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الخارجية الألمانية: حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس قرار غير معقول
Gettyimages.ru
مبنى وزارة الخارجية الألمانية في برلين
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لا تعتبر فرض حظر على إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس قرارا معقولا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، في مؤتمر صحفي في برلين: "من وجهة نظر الحكومة الفدرالية لا يعد الحظر العام على إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس شيئا نعتبره معقولا في شكله الحالي. لكننا نفهم أنه توجد في الاتحاد الأوروبي آفاق مختلفة في هذا المجال، لأنه توجد هناك أوضاع مختلفة لدى مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المهم أن نسمع بعضنا البعض... وأن نبحث عن قرارات مقبولة للجميع".

وأفاد بورغر في وقت سابق بأن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ستشارك في اللقاء غير الرسمي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في براغ في 30 و31 أغسطس الجاري وسيتم فيه بحث مسألة التأشيرات في العلاقات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

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