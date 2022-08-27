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فرنسا وألمانيا تحثان بروكسل على مواصلة إصدار التأشيرات للروس

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فرنسا وألمانيا تحثان بروكسل على مواصلة إصدار التأشيرات للروس
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أكدت فرنسا وألمانيا ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في إصدار التأشيرات للروس، "غير المرتبطين بحكومة بلادهم" وبينهم الفنانون والعلماء والمهنيون.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" نقلا عن وثيقة تم إعدادها قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ، أكدت باريس وبرلين أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل إصدار التأشيرات للروس غير المرتبطين بالحكومة، وبينهم الطلاب والفنانون والعلماء والمهنيون.

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وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون "خطة توافقية" تنص على إجراءات إضافية تشمل الروس الراغبين في الحصول على تأشيرة قصيرة الأجل.

كما تنص هذه الخطة على زيادة التكاليف للروس الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

ودعا ممثلو عدد من الدول الغربية في الآونة الأخيرة إلى حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي

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