قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، معلقا على احتمال منع دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي، إن حظر دخول السياح الروس سيكلف الغرب مليارات الدولارات.

وأضاف فولودين: "وفقا للتقديرات الأكثر تحفظا، ستخسر أوروبا 21 مليار يورو إذا منعت دخول المواطنين الروس. بفرضها الستار الحديدي حول بلادها، بسبب غبائهم وجهلهم، يعاقب الأوروبيون أنفسهم".

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وأكد فولودين أن 80٪ من سكان العالم لا يؤيدون العقوبات ضد روسيا، وأن الدول التي تروج بشدة للخطاب المناهض لروسيا، فقدت سيادتها منذ فترة طويلة. ومن بين هذه الدول، ذكر أوكرانيا وإستونيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وجمهورية التشيك.

وأشار رئيس مجلس الدوما، إلى أن الكثير من دول العالم تفتح حدودها بكل سرور لاستقبال المواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي