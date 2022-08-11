الأمم المتحدة تنتقد تصريح رئيسة وزراء إستونيا حول أن زيارة أوروبا امتياز

انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تصريحات رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، حول أن زيارة أوروبا هي امتياز، قائلا إن الأمم المتحدة تعارض التمييز.

قال دوجاريك، ردا على سؤال عما إذا كانت تصريحات كالاس هي مظهر من مظاهر التمييز: "نحن نعارض التمييز، لكنني لن أعلق على كل تصريح لاذع".

ودعت رئيسة الوزراء الإستونية الدول الأوروبية في وقت سابق إلى وقف إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الروس، بدعوى أن "زيارة أوروبا هي امتياز، وليست حقا من حقوق الإنسان".

المصدر: نوفوستي