تركيا ترفض انتقادات ماكرون على شبكات تديرها لنشر دعاية مناهضة لفرنسا في إفريقيا

استنكرت تركيا تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير المقبولة وغير الملائمة، والتي اتهم فيها من الجزائر "شبكات" تديرها تركيا ودول أخرى بنشر دعاية مناهضة لفرنسا في إفريقيا.

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ودعا ماكرون خلال زيارة إلى الجزائر الجمعة الشباب الجزائري والإفريقي "إلى عدم الانجرار" وراء "التلاعب الهائل" الذي تقف وراءه شبكات تديرها قوى أجنبية "في الخفاء"، تُقدّم فرنسا على أنها "العدو".

وأشار إلى تركيا وروسيا والصين ناسبا إليها "أجندة نفوذ واستعمار جديد وإمبريالية".

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش في بيان بتصريحات ماكرون معتبرا أنها "غير ملائمة للغاية".

وقال "من غير المقبول أن الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يجد صعوبات في مواجهة ماضيه الاستعماري في إفريقيا وخصوصا في الجزائر، يحاول التملص من هذا الماضي الاستعماري باتهام دول أخرى بينها بلادنا".

وتابع "نأمل أن تصل فرنسا في أسرع وقت ممكن إلى النضج اللازم لمواجهة ماضيها الاستعماري بدون اتهام دول أخرى".

المصدر: أ ف ب