مدفيديف: رفض كييف الانضمام للناتو لا يكفي لإحلال السلام

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى الناتو شرط ضروري، لكنه ليس كافيا لإحلال السلام.

وقال في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية الفرنسية: "رفض المشاركة في حلف "الناتو" أصبح الآن شرطا ضروريا، ولكنه ليس كافيا لإحلال السلام".

وتابع: "من الضروري وضع الضمانات ذاتها التي تحدثت عنها والتي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبمجرد وضع الضمانات، وإدراجها ضمن اتفاقية والتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف، سيكون هذا بالفعل شرطا كافيا لإنهاء العملية، عندما تحقق أهدافها بالطبع".

المصدر: نوفوستي