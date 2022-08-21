شولتس يبلغ بوتين بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو لفترة طويلة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل العملية الخاصة، أنه لا يوجد تهديد لروسيا من حلف الناتو.

وبحسب المستشار الألماني، فقد ناقش أيضا مع بوتين مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف، ووعد بأن "هذا لن يحدث في الثلاثين عاما القادمة".

ولم يحدد شولتس بالضبط متى جرت محادثته مع نظيره الروسي. وقبل العملية العسكرية في أوكرانيا، تحدث المستشار الألماني مع الرئيس الروسي في 21 ديسمبر، وفي 15 فبراير وصل إلى موسكو لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي