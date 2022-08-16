شولتس يشدد على أهمية مواصلة الحوار مع بوتين

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء، في صحيفة Dagens Nyheter السويدية: "مهما كان الأمر صعبا، فإن الاتصال المباشر مهم، خاصة في أوقات الأزمات. أريد أن تصل رسائلنا إلى رئيس روسيا مباشرة حتى تتحمل روسيا المسؤولية. رسالتي الواضحة له هي أن استراتيجيته تجاه أوكرانيا لن تنجح. المحادثات مهمة، بما في ذلك في المستقبل".

ووفقا للمستشار، من المستحيل تطبيع العلاقات مع روسيا في المستقبل المنظور، بحجة أن "روسيا تشن حربا ضد أوكرانيا، وتسبب معاناة ودمارا كبيرين. وإلى أن توقف روسيا هذه الحرب، وتسحب قواتها من أوكرانيا، وتصنع السلام بشروط معقولة، فأنا لا أرى إمكانية للبدء حتى في التفكير في التطبيع".

المصدر: تاس