كم مرة تستحم يا سيادة المستشار؟

سألت مواطنة ألمانية مستشار البلاد، أولاف شولتس، كم مرة يستحم، مشيرة في ديباجة سؤالها إلى أن الحكومة الألمانية طلبت من المواطنين التقليل من الاستحمام، اقتصادا لمصادر الطاقة.

إقرأ المزيد

وأثار السؤال ضحك الجميع، فيما رد شولتس على الفور بقوله وهو يبتسم: "في كل يوم"، وعلت مجددا ضحكات الحضور.

يشار على ان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، وكذلك رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية للطاقة الكهربائية، كلاوس مولر، كانا حضا مرارا المواطنين الألمان على تقليل استهلاك الكهرباء، على خلفية أزمة الطاقة.

وذهب رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية الألمانية، وينفريد كريتشمان، أبعد من ذلك، حيث اقترح على الألمان تدفئة غرفة واحدة فقط في المنزل، وبدلا من الاستحمام، الاكتفاء بمسح الجسم بمنشفة مبللة!.

المصدر: RT