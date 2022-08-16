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الدفاع الروسية: مسلحو "آزوف" يتحصنون بمركز طبي في بولتافا وسط أوكرانيا

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الدفاع الروسية: مسلحو
AP
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحصن مقاتلي كتيبة "آزوف" النازية في مركز طبي ببلدة نوفي سانجاري في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا، حيث طردوا الطاقم الطبي والمرضى منه.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "نشر مقاتلو كتيبة "آزوف" النازية في مركز طبي بشارع كورورتنايا في بلدة نوفي سانجاري بمقاطعة بولتافا، وجهزوا هناك مستودعا للذخيرة، كما طردوا الطاقم الطبي والمرضى من المركز".

وقال: "مرة أخرى ندعو المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للتأثير على كييف واتخاذ إجراءات فعالة تهدف إلى منع استخدام البنية التحتية الطبية للأغراض العسكرية".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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