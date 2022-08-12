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الأمن الأوكراني: المجندون في زابوروجيه يفرون إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا

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الأمن الأوكراني: المجندون في زابوروجيه يفرون إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا
Sputnik
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قالت الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه التابعة لسلطات كييف إن جهاز الأمن الأوكراني تمكن من كشف مخطط لنقل المجندين في الجيش الأوكراني إلى الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من المقاطعة.

وأضافت الإدارة، في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: "تمكن جهاز الأمن الأوكراني من كشف مجموعة من الأشخاص الذين ساعدوا الشباب على الهروب من التجنيد الإجباري خلال فترة سريان الأحكام العرفية".

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وزعم البيان بأن منظم "المخطط" كان أحد سكان ميليتوبول المحررة، الذي نقل معارفه من المدن التي تسيطر عليها كييف إلى ميليتوبول، بعد أن أعد للجميع بشكل مسبق "قصصا ملفقة" عن الأقارب الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي أو للمشاركة في الأنشطة التطوعية.

وذكر البيان أن المذكور أعلاه قدم السكن للمجندين وساعدهم في الانتقال إلى شبه جزيرة القرم. في الوقت نفسه، وجهت سلطات كييف للرجل تهمة النقل غير القانوني للأشخاص عبر حدود الدولة في أوكرانيا.

وتؤكد سلطات كييف، أنها كشفت حالة مشابهة في مقاطعة خاركوف، شاركت في تنظيمها مجموعة من المواطنين الأوكرانيين الذين نشطوا في مجال النقل غير المشروع للمجندين الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للقوات الأوكرانية إلى المناطق المحررة.

المصدر: نوفوستي  

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