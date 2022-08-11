قراصة إنترنت يعلنون اختراق موقع البرلمان اللاتفي الإلكتروني

أعلنت مجموعة قراصنة الإنترنت الروس "كيل نت" عن اختراق الموقع الإلكتروني للبرلمان اللاتفي بعد قراره اعتبار "الاتحاد الروسي دولة تدعم الإرهاب".

وكان برلمان لاتفيا الدولة الواقعة على بحر البلطيق، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، "روسيا دولة تدعم الإرهاب".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد وصفت هذه المبادرة قبل إقرارها بأنها "عمل عدائي آخر للمشرعين في لاتفيا يتناسب تماما مع الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقتها ريغا. وتقع المسؤولية عن هذا بالكامل على عاتق الجانب اللاتفي، الذي، أولا وقبل كل شيء، يجب أن يفكر في العواقب الوخيمة التي يمكن أن تؤدي إليها مثل هذه التصريحات الاستفزازية على لاتفيا نفسها وسكانها".

المصدر: نوفوستي