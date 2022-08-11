 
مباشر

قراصة إنترنت يعلنون اختراق موقع البرلمان اللاتفي الإلكتروني

أخبار العالم

قراصة إنترنت يعلنون اختراق موقع البرلمان اللاتفي الإلكتروني
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tl9w

 أعلنت مجموعة قراصنة الإنترنت الروس "كيل نت" عن اختراق الموقع الإلكتروني للبرلمان اللاتفي بعد قراره اعتبار "الاتحاد الروسي دولة تدعم الإرهاب".

وكان برلمان لاتفيا الدولة الواقعة على بحر البلطيق، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، "روسيا دولة تدعم الإرهاب".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد وصفت هذه المبادرة قبل إقرارها بأنها "عمل عدائي آخر للمشرعين في لاتفيا يتناسب تماما مع الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقتها ريغا. وتقع المسؤولية عن هذا بالكامل على عاتق الجانب اللاتفي، الذي، أولا وقبل كل شيء، يجب أن يفكر في العواقب الوخيمة التي يمكن أن تؤدي إليها مثل هذه التصريحات الاستفزازية على لاتفيا نفسها وسكانها".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا