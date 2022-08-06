لحظة بلحظة..آخر التطورات للحرب بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل

يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، إثر عملية عسكرية أطلقها ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في القطاع، فيما ترد "سرايا القدس"، الجناح العسكري للحركة، بصواريخ نحو إسرائيل.

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وهذه هي آخر التطورات لليوم الثاني:

- صفارات الإنذار تدوي في أور هنير وسديروت، وكلية سابير، وغابيم، وإيرز، وايفيم.

- كتائب "شهداء الأقصى" - لواء العامودي تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنة سديروت بعدد من الصواريخ.

-صفارات الإنذار تدوي في لاخيش، وزيكيم، وكارميا، ونتيف هعسراه، وشمال عسقلان.

- غارة إسرائيلية على أرض زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

- "سرايا القدس" تطلق عدة رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.

- وجود عدد من الاصابات في استهداف إسرائيلي لخانيونس، ونقل إصابتين من منطقة الزنة بالقرب من جامع التقوى شرق خانيونس جراء الاستهداف بصاروخ استطلاع.

- استهداف إسرائيلي لشرق حي الشجاعية.

يتبع..

المصدر: RT