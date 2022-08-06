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لحظة بلحظة..آخر التطورات للحرب بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل

لحظة بلحظة..آخر التطورات للحرب بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل

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لحظة بلحظة..آخر التطورات للحرب بين
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يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، إثر عملية عسكرية أطلقها ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في القطاع، فيما ترد "سرايا القدس"، الجناح العسكري للحركة، بصواريخ نحو إسرائيل.

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وهذه هي آخر التطورات لليوم الثاني:

- صفارات الإنذار تدوي في أور هنير وسديروت، وكلية سابير، وغابيم، وإيرز، وايفيم.

- كتائب "شهداء الأقصى" - لواء العامودي تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنة سديروت بعدد من الصواريخ.

-صفارات الإنذار تدوي في لاخيش، وزيكيم، وكارميا، ونتيف هعسراه، وشمال عسقلان.

- غارة إسرائيلية على أرض زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

- "سرايا القدس" تطلق عدة رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.

- وجود عدد من الاصابات في استهداف إسرائيلي لخانيونس، ونقل إصابتين من منطقة الزنة بالقرب من جامع التقوى شرق خانيونس جراء الاستهداف بصاروخ استطلاع.

- استهداف إسرائيلي لشرق حي الشجاعية.

يتبع..

المصدر: RT

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