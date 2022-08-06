وفاة شاب متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف ببيت حانون

شنت الطائرات الإسرائيلية، مساء السبت، سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق بقطاع غزة ما أدى الى ارتفاع عدد الشهداء إلى 16 شهيدا والمصابين أكثر من 140 جريحا.

وأعلنت مصادر طبية مقتل الشاب نور حسين زويدي (21 عاما) متأثرا بإصابته في قصف استهدف ببيت حانون.

الشهيد نور حسين زويدي 21 عاما pic.twitter.com/pESZntEIiY — يوسف المصري 🇵🇸 (@yousefmassri3) August 6, 2022

كما قالت إن الشاب عبد الرحمن على إبرهيم توفي هو أيضا متأثرا بإصابته.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد وصل عدد الشهداء حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ ظهر الجمعة 13 شهيدا، بينهم طفلة (5 سنوات) وسيدة (23 سنة)، وبلغ عدد المصابين 114 مصابا.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة ثلاث مواطنين بقصف جوي على مخيم جباليا نقلوا على أثرها للمشفى الإندونيسي لتلقي العلاج فيما أصيبت سيدة قرب المشفى الأوروبي بجراح خطيرة.

ودمر الجيش منزلا مكون من خمس طبقات في حي الرمال وسط مدنية غزة ليرتفع عدد المنازل المدمرة اليوم إلى ثلاثة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في حل تل الهوا غرب مدينة غزة وشرق خان يونس وشرق الشجاعية.

من جهتها، كثفت المقاومة الفلسطينية قصفها للمستوطنات وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسيديروت أكثر من مرة.

كما أعلنت عن قصف مواقع ناحل عوز وكرم أبو سالم بقذائف الهاون.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية