المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت (فيديو)

أعلنت سرايا القدس يوم السبت، قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بانطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقالت في بيان إنها "قصفت عند السادسة مساء تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة".

وأشارت وسائل إعلام إلى إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية من القطاع بشكل متزامن من المناطق كافة في مدينة غزة، ثم أعلنت سرايا القدس قصف كرم أبو سالم برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون.

وقبل ذلك قالت سرايا القدس عبر "تليغرام" إن "سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى لواء نضال العامودي يستهدفون مستوطنات (نتيفوت - سديروت - كيسوفيم - العين الثالثة - صوفا) برشقات صاروخية، وذلك في "عملية مشتركة" ضمن عملية "وحدة الساحات" وهو اسم العملية التي أطلقتها سرايا القدس ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق السبت، عن إطلاق 60 صاروخا على تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية أسماها "الفجر الصادق" ضد أهداف تتعلق بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وأدى العدوان إلى استشهاد 15 فلسطينيا.

🇵🇸 هروب جماعي للمستوطنين من شاطئ بحر تل ابيب المحتلة بعد سقوط صواريخ اطلقت من غزة ردا على العدوان الاسرائيلي المستمر. #غزة_العزة#غزه_تقاومpic.twitter.com/0LnSk13whT — واتس نيوز عُمان (@WhatsOman) August 6, 2022

جنوب تل أبيب. pic.twitter.com/SFUsnDQX2P — موقع Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon3) August 6, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية