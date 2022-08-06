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الجيش الإسرائيلي يستهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح
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أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح.

وزعمت أن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا آخر من حركة الجهاد الإسلامي في رفح.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف منزل القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل في رفح.

الجيش الإسرائيلي يستهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح

من جهته أفاد موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني بأن المنزل الذي استهدفته القوات الإسرائيلية في رفح لا يعود للقيادي في أحمد المدلل.

المصدر: وسائل إعلام

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