الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة الآن وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات جوية على قطاع غزة في هذه الأثناء، فيما أفاد مراسلنا بمقتل وإصابة مدنيين قرب مسجد عماد عقل في شمالي القطاع جراء الغارات.

وأفاد مراسنا بأن غارة إسرائيلية قرب المستشفى الكويتي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أدت إلى وقوع عدد من الإصابات.

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 5 بينهم 4 أطفال وإصابة 15 بينهم حالات حرجة ونساء في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال شرق القطاع.

מבצע ״עלות השחר״:



ראשוני: צה"ל תוקף כעת ברצועת עזה. פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 6, 2022

المصدر: RT