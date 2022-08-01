إيران تدشن المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، عن تدشين المئات من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة لتخصيب اليورانيوم.

وقال كمالوندي في تصريح للتلفزيون الإيراني مساء الاثنين، إن الإيعاز صدر عصر اليوم بتدشين وضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي المؤلفة من IR1 والمتطورة IR6.

وأضاف "أجهزة الطرد المركزي هذه كنا قد نصبناها من قبل"، مشيرا إلى أن عمليات تشغيل 500 جهاز طرد مركزي من طراز IR6 ستستغرق ما بين 10 إلى 15 يوما.

وصرح أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر بوصون مصالح إيران والوصول إلى الحد الأدنى من حجم التخصيب الذي تحتاجه البلاد وهو 190 ألف سو (وحدة فصل).

وأكد المسؤول الإيراني أنه تم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الأمر.

Gas injection has been done to 500 IR6 machines and the International Atomic Energy Agency (@iaeaorg ) had been fully informed of the issue. This action is a step to reach 190,000 SWU — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) August 1, 2022

Spokesman of #Iran’s atomic organization: Hundreds of new and advanced centrifuges including IR1 & IR6 were ordered to be launched… @IAEAOrg has already been informed about this. This is in line with the implementation of parliament’s law on lifting of sanctions. pic.twitter.com/w2IWt63T4E — Abas Aslani (@AbasAslani) August 1, 2022

المصدر: "إرنا"