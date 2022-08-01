أول سفينة محملة بالحبوب غادرت أوديسا الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة لشحن الحبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكراني صباح اليوم الاثنين حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، وينتظر أن تصل إلى اسطنبول غدا الثلاثاء.

وأضافت أن السفينة، التي تحمل أكثر من 26 ألف طن من الحبوب، "ستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في اسطنبول".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الدفاع التركية أن سفينة "رازوني" المحملة بالذرة والتي ترفع علم سيراليون، ستغادر ميناء أوديسا في الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت المحلي باتجاه لبنان.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSBpic.twitter.com/vi18ggoyAg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022

وبنيت سفنية "رازوني" العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.

وأضافت الدفاع التركية أن قوافل أخرى ستتبع "على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد اكتملت".

وافادت تقارير في وقت سابق بأن القافلة الأولى لنقل الحبوب الأوكرانية ستتألف من 16 سفينة شحن، وسترافقها طائرات بدون طيار. وسيقوم ممثلو مركز التنسيق المشترك في اسطنبول بمراقبة مرور السفن عبر الأقمار الصناعية.

وفي 22 يوليو الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: وكالات