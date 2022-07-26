شركة "نافتوغاز" الأوكرانية تعلن تخلفها رسميا عن سداد مدفوعات سنداتها

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "نافتوغاز" رسميا عن تخلفها عن سداد مدفوعات سنداتها.

وقالت قناة تيليغرام التابعة للشركة: "تخلفت الحكومة عن سداد سنداتاليورو الخاصة بشركة نافتوغاز. اليوم، 26 يوليو 2022، انتهى الموعد النهائي لمدفوعات نافتوغاز لحاملي السندات الدولية".

وفي وقت سابق، أبلغت الشركة عن نقص الأموال اللازمة لدفع السندات، وأعلنت عن الحاجة إلى تأجيل السداد لمدة عامين، لكن الدائنين رفضوا طلبها، وحظرت الحكومة الأوكرانية دفع السندات.

المصدر: نوفوستي