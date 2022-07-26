الحكومة الأوكرانية ترفض السماح لشركة "نافتوغاز" بسداد مدفوعات سندات اليورو

لم يقدم مجلس الوزراء الأوكراني موافقته على تخصيص أموال لشركة "نافتوغاز" لسداد ديون سندات اليورو، نقلا عن بيان للشركة.

وأوضحت الشركة أنه لا يمكنهم اتخاذ إجراءات بشأن سندات اليورو دون موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن حسابات الشركة "لديها أموال لتسديد المدفوعات".

وقالت الشركة الوطنية في مناشداتها للحكومة إن حسابات الشركة بها أموال لتسديد المدفوعات، فضلا عن المخاطر المحتملة عليها وعلى الدولة ككل في حالة حدوث تقصير شديد، والذي سيحدث في حالة عدم موافقة الحكومة على الدفع لحاملي السندات من قبل نافتوغاز".

وفي 12 يوليو، تقدمت الشركة بالفعل بطلب إلى الدائنين بشأن تأجيل مدفوعات سندات اليورو البالغة قيمتها 335 مليون و600 مليون و500 مليون دولار، والتي تستحق في 2022 و2024 و2026 على التوالي. وفي 15 يوليو، خفضت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" تصنيف "نافتوغاز" إلى "C" – بوادر تقصير.

وأفيد في وقت سابق أن "نافتوغاز" تخطط لإعداد خطة جديدة لتخفيف الديون بعد فشلها في الحصول على موافقة حاملي السندات على اقتراحها بتجميد مدفوعات السندات التي تبلغ قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار.

المصدر: تاس