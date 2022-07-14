نازيو كييف يستهدفون الجيش الروسي من مدرسة في كراماتورسك لاستدعاء قصفه لها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نازيي كييف يتعمدون قصف القوات الروسية من مدرسة في كراماتورسك بدونيتسك الشعبية، لاضطرار الجيش الروسي للرد، واتهامه بقصف المدارس والبنى المدنية.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: "في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، من منطقة المدرسة رقم 3 بشارع ناديا كورتشينكو، أطلق النازيون الجدد قذائف المدفعية على مواقع القوات الروسية وتشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف أن النازيين الجدد، حاولوا بتصرفهم هذا استفزاز القوات الروسية للرد على إطلاق النار، حيث يحتجزون سكان المنازل المجاورة في قبو المدرسة بحجة ضمان أمنهم، فيما يستخدمونهم دروعا بشرية.

كما ذكر أنه تم نشر وحدات من النازيين الأوكرانيين في المنازل ببلدة بيلباسوفكا بمنطقة كراماتورسك، ومدفعية ذاتية الحركة ومستودعات للذخيرة في المنطقة، حيث يحتجز النازيون المدنيين دروعا بشرية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية