القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت في الصباح الباكر من اليوم الجمعة منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 05:29 صباح اليوم الجمعة التجمع السكني بيرفومايسكويه ومدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".

وسجلت البعثة في وقت سابق من هذا اليوم قصف منطقة كيروفسكي في دونيتسك من الجانب الأوكراني باستخدام القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدمها عادة قوات حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي