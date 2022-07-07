الجانب الأوكراني يقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في لجنة التنسيق المشتركة بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا عدة مرات بقذائف من عيارات مختلفة، تستخدمها عادة قوات حلف الناتو.

وجاء في بيان المكتب: "القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 06:00 صباحا، عشرين قذيفة من عيار 152 ملم، كما تم تسجيل قصف للقوات الأوكرانية في اتجاها غورلوفكا، حيث تم إطلاق ست قذائف من عيار 155 ملم.. كما أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 05:45 صباحا، خمس قذائف على منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك من عيار 152 ملم".

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ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم مدفعية من عيار 155 ملم.

وزودت الولايات المتحدة كييف سابقا بمدافع هاوتزر بعيدة المدى من طراز M-777 من عيار 155 ملم، وقد استخدمتها القوات الأوكرانية بالفعل لقصف المدن، بما في ذلك دونيتسك، مما أدى إلى مقتل مدنيين.

وتخضع غورلوفكا لسيطرة سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك.

وأكثر مناطق غورلوفكا تعرضا للقصف هي قرية زايتسيفو وقرى المناجم التي تحمل اسم غاغارين و "6/7" الواقعة على أطراف المدينة.

وتم تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، فضلا عن جزء كبير من جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك فولنوفاكيا وماريوبول وسفياتوغورسك.

المصدر: نوفوستي