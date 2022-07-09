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قاتل شينزو آبي يكشف عن دوافعه

أخبار العالم

قاتل شينزو آبي يكشف عن دوافعه
Legion-Media Kyodo/Newscom
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أفادت وسائل ياباني بأن الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تحدث خلال استجوابه من قبل الشرطة عما دفع به لارتكاب اعتدائه.

وذكرت قناة NHK اليابانية أن المتهم تاتسويا ياماغامي قال للشرطيين إن آبي كان ينتمي إلى مجموعة من الأشخاص، الذين واجهت عائلة ياماغامي مشاكل مالية بسبب أعمالهم.

ونقلت القناة عن ياماغامي قوله إن "أمي تم جرها إلى هذه المجموعة، وهي قامت بتبرع كبير لصالحها، مما تسبب بتدهور حياة عائلتنا".

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ولم يوضح ما هي "مجموعة الأشخاص" التي يدور الحديث عنها.

وامتنعت شرطة مقاطعة نارا اليابانية التي تحقق في القضية، عن التعليقات، مشيرة إلى أن ذلك من مصلحة التحقيق.

يذكر أن تاتسويا ياماغامي البالغ 41 عاما من العمر، أطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي صباح الجمعة عندما ألقى الأخير كلمة أمام مؤيديه في الشارع. وتوفي آبي في وقت لاحق من ذلك اليوم متأثرا بجروحه.

المصدر: تاس

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