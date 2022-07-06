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واشنطن تدعو مجموعة العشرين للضغط على روسيا في مسألة الحبوب الأوكرانية

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واشنطن تدعو مجموعة العشرين للضغط على روسيا في مسألة الحبوب الأوكرانية
Legion-Media Kirchner-Media
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أعلنت الخارجية الأمريكية أنه على مجموعة العشرين أن تضغط على روسيا، لتدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى استحداث آلية لنقل الحبوب الأوكرانية بحرا.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي رامين تالوي خلال مؤتمر صحفي خاص، مكرس لجولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في إدونيسيا وتايلاند، إن "دول مجموعة العشرين يجب أن تحمل روسيا المسؤولية، وأن تصر على أن تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعادة فتح الطرق البحرية لنقل الحبوب".

وأشار تالوي إلى أن مسائل أمن الطاقة والأمن الغذائي ستكون بين أهم القضايا التي سيبحثها بلينكن خلال الاجتماع الوزاري لدول العشرين في إندونيسيا.

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وأوضح أن بلينكن سيسعى "لحشد الدعم من أجل تلبية الاحتياجات الحيوية من المواد الغذائية عبر مساعدات إنسانية إضافية ومساعدات خاصة بالأهداف التنموية".

يذكر أن الاجتماع الوزاري لدول العشرين سيعقد في إندونيسيا يومي 7 و8 يوليو الجاري.

المصدر: تاس

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