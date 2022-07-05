الأمم المتحدة: نلمس إيجابية في تصريحات الأطراف حول تصدير الحبوب الأوكرانية

أشارت الأمم المتحدة إلى صدور "تصريحات إيجابية" عن الأطراف المعنية بقضية تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "المناقشات جارية. ونحن نرى تصريحات إيجابية من مختلف الأطراف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

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وأضاف: "ما أن يكون لدينا شيء للإعلان عنه، سواء كان لقاء أو أي شيء محدد، فسنكون على استعداد للإعلان عن ذلك".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن عن "بعض التقدم" في مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ على البحر الأسود، لكن هناك أمورا فنية تتطلب المناقشة مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حسب قوله.

المصدر: نوفوستي