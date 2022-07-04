زيلينسكي: نبحث سبل تصدير الحبوب الأوكرانية مع تركيا والأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن مباحثات مع تركيا والأمم المتحدة حول سبل تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال لقائه مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون في كييف، يوم الاثنين: "بالفعل، نجري الآن مباحثات مع الجانب التركي والأمم المتحدة، بمشاركة ممثلينا المسؤولين عن أمن خروج الحبوب من مبانئنا... ونحن نعمل بشكل مباشر مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش".

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وأضاف زيلينسكي أن "نقطة مهمة جدا هي أن يضمن أحد أمن السفن من الدول، غير روسيا التي لا نثق بها، والتي ستصل إلينا لتحميلها ببعض المنتجات الزراعية".

وتابع: "وعن هذا الموضوع بالذات نجري الحديث مع تركيا".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة "مستعدة لتولي قيادة هذه العملية، على ما يبدو"، مضيفا أن أوكرانيا تعمل على مختلف السبل الأخرى لتصدير الحبوب، و"تزيد من الصادرات يوميا. لكن ذلك معقد، والظروف صعبة".

المصدر: إنترفاكس