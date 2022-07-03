الجمارك التركية تؤكد احتجاز ناقلة حبوب روسية

أكدت الجمارك التركية احتجاز سفينة روسية يزعم أنها تحمل حبوبا أوكرانية، مشيرة إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرارات محددة تجاه السفينة بعد".

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: "التحقيق مستمر.. هذا كل ما يمكنني قوله الآن".

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق عن خطر حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب نقص الحبوب، فيما يتهم الغرب روسيا بمنع إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

من جهتها، خلقت سلطات كييف العديد من العوائق اللوجستية، حيث قامت بنشر الألغام في البحر الأسود، مما أعاق التصدير، وأضرمت النار في مخازن الحبوب في ميناء ماريوبول.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "روسيا لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في تصدير القمح من أوكرانيا، وإذا قامت كييف بإزالة الألغام، سنضمن مغادرة السفن التجارية وسلامتها".

المصدر: "نوفوستي"