تركيا.. اجتماع رباعي الأسبوع المقبل لبحث تصدير الحبوب الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام تركية بانعقاد "اجتماع رباعي" لممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا الأسبوع المقبل في إسطنبول، لبحث آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "مفاوضات صعبة تجرى لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب بسبب الحصار الذي يفرضه الأسطول الروسي في البحر الأسود".

وتجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة التي ستوفر ضمانة عسكرية لاستخدام البحر الأسود من جانب سفن مدنية، للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية، لكن لم تفض المحادثات إلى اتفاق بعد.

المصدر: "أ ف ب"