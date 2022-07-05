النرويج تجهز ناقلات جنودها الأمريكية المتقادمة بمعدات جديدة

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أنها ستزود عرباتها المدرعة أمريكية الصنع بمعدات إلكترونية جديدة، وتطور أسطولها من ناقلات الجند المدرعة (M113) التي تستخدمها منذ عام 1960.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه "يتم تحديث ناقلات الجند المدرعة في منتصف عمرها التشغيلي، وستزود وكالة (MilDef) مؤسسة التصنيع العسكري الدفاعي بمعدات لتحسين المركبات خلال الأعوام 2022-2023".

وأوضحت أن "ناقلة الجنود المدرعة سيتم تزويدها بشاشات عرض وأجهزة كمبيوتر ومعدات شبكات جديدة للقيادة والتحكم، وأن تكلفة المعدات التي سيتم تسليمها في عام 2022 تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار، وفي عام 2023 سيتم إنفاق حوالي 6.7 مليون دولار على التحديث".

وبدأ الإنتاج التسلسلي لناقلة الجنود المدرعة (M113) عام 1960، وتلقى الإصدار الأساسي للمركبة درعا من الألومنيوم ومحركا يعمل بالبنزين، كما تتضمن ترسانتها مدفعا رشاشا ثقيلا.

المصدر: "لينتا.رو" + وكالات