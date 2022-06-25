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الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لتفجير سد في دونيتسك واتهام القوات الروسية بذلك

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الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لتفجير سد في دونيتسك واتهام القوات الروسية بذلك
Sputnik Sergey Guneev
وزارة الدفاع الروسية
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أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا أن النازيون الأوكرانيين يخططون لتفجير سد في كوراخوفا في جمهورية دونيتسك الشعبية وإلقاء اللوم على الجيش الروسي في ذلك.

وقال ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، في مدينة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، تخطط الجماعات الأوكرانية المسلحة في الأيام المقبلة لتدمير السد الذي سبق أن قامت بتلغيمه. ونتيجة لهذا العمل، فإن بلدات ماكسيميليانوفكا وجورجيفكا ومارينكا، فضلا عن المناطق المزروعة والمشاريع الزراعية معرضة للغرق".

وشدد على أنه نتيجة لهذا الاستفزاز، قد يعاني المدنيون، وأن نظام كييف "وفقا لسيناريو مقرر مسبقا" سيتهم العسكريين الروس بإلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين وإتلاف المحاصيل.

المصدر: نوفوستي

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