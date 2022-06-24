وزارة الدفاع الروسية: حصار 4 كتائب من الجيش الأوكراني في "زولوتويه" و"غورسكويه"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصار مجموعة من القوات الأوكرانية بالكامل، حيث تحكم القوات المسلحة الروسية حصارها على قرية "غورسكويه"، بينما سيطرت على نصف قرية "زولوتويه".

جاء ذلك في البيان الرسمي للمتحدث باسم وزارة الدفاع، الفريق إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم الجمعة، 24 يونيو، حيث تابع كوناشينكوف أن هناك 4 كتائب محاصرة في جيب "غورسكويه" وهي الكتيبة 3 من اللواء الميكانيكي24، والكتيبة 15 من لواء الهجوم الجبلي 128، وكتيبة المشاة الآلية 42 من لواء المشاة الميكانيكي 57، والكتيبة 70 من لواء الدفاع الإقليمي 101، بالإضافة إلى لواء مجموعة المدفعية من لواء المشاة 57 الآلية، تشكيل القوميين الأوكرانيين المتطرفين "القطاع الأيمن"، وكتيبة من المرتزقة.

في المجموع فإن هناك ما يصل إلى 2000 شخص محاصرون الآن في قرية "غورسكويه"، من بينهم 1800 عسكري، و120 من النازيين من تشكيل "القطاع الأيمن"، وما يصل إلى 80 مرتزقا أجنبيا، وأكثر من 40 وحدة من المركبات القتالية المدرعة، ونحو 80 بندقية وقذيفة هاون.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد استسلم 41 عسكريا أوكرانيا، ووفقا لهؤلاء الأسرى، فإن المجموعة الأوكرانية المحاصرة قد استنفدت مواردها، بينما تصل نسبة توظيف القيادات أقل من 40%، بينما توقفت الإمدادات تماما. وقد قتل أكثر من 200 من المرتزقة، ممن يسمون اصطلاحا "جنود الحظ"، وأكثر من 100 من القوميين المتطرفين في غارة جوية على ثلاث نقاط لنشر المرتزقة الأجانب في مناطق "نيكولاييف" و"أوليشكي" بمنطقة خاركوف.

ولتعويض الخسائر في الأفراد باتجاهات دونيتسك ولوغانسك، تشكل القيادة الأوكرانية الآن كتائب بنادق منفصلة في كل منطقة من المواطنين غير المدربين، ممن تم استدعاؤهم للتعبئة.

من ناحية أخرى، فقد أصاب النظام الصاروخي "باستيون" موقع إطلاق مجمع "إس-300" للدفاع الصاروخي في منطقة أوديسا، وتم تدمير الهدف بالكامل.

كذلك دمر الدفاع الجوي الروسي مقاتلتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق "دولغينكويه" بمنطقة خاركوف، و"فيسوكوبوليه" بمنطقة نيكولاييف. كما تم إسقاط 5 مسيرات أوكرانية في مناطق قرى "بوباسنايا" و"كابيتانوفو" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"فيربوفكا" و"دونيتسكويه" بمنطقة خاركوف، وكذلك 5 صواريخ "توتشكا أو" في مناطق قرى "ستاخانوف" و"لوغانسك" و"إيزيوم".

ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، التي قامت بها مجموعة من القوات المسلحة الروسية في اتجاه لوغانسك، فقد تم في غضون الأيام الخمس الماضية تحرير قرى: "لوسكوتوفكا" و"بودليسنويه" و"ميرنايا دولينا" و"شيبكارير" و"فروبوفكا" و"نيركوفو" و"نيكولايفكا" و"نوفوإيفانوفكا" و"أوستينوفكا" و"راي-ألكسندروفكا".

في الوقت نفسه، فقد أصبحت حالات الفرار من الخدمة العسكرية، ورفض المشاركة في الأعمال العدائية منتشرة على نطاق واسع في القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك ترك أكثر من 30 جندي أوكراني من إحدى كتائب اللواء 25 المحمول جوا، بمنطقة قرية ألكسندروبول، بجمهورية دونيتسك الشعبية، أسلحتهم الشخصية، وتركوا مواقعهم القتالية.

وقد ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي وكذلك القوات الصاروخية والمدفعية للجيش الروسي مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية في 367 مقاطعة، وتم تدمير 5 مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية والعتاد في مناطق "بريفولي" بجمهورية لوغانسك الشعبية، ومدينة نيكولاييف، بالإضافة إلى وحدات مدفعية وقذائف هاون في 62 مقاطعة، بما في ذلك بطارية مدفعية من مدافع هاوتزر من طراز "إم 777" في ضاحية "أوليشكي" بمنطقة خاركوف.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم تحييد أكثر من 620 من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، و19 دبابة، ومدرعات أخرى، بالإضافة إلى 17 مركبة خاصة نتيجة للضربات الجوية، وضربات القوات الصاروخية والمدفعية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

213 طائرة

132 مروحية

1334 طائرة بدون طيار

350 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

3769 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

659 قاذفة صواريخ متعددة

3002 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

3835 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية