بايدن يحنث وعده بتحمل المسؤولية ويعود لاتهام بوتين

ذكّرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي الرئيس جو بايدن بوعده بتحمل المسؤولية، على خلفية تكراره اتهام الرئيس فلاديمير بوتين بغلاء الأسعار وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

وسألت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل متابعيها: "هل تعتقدون أن بايدن لا يزال يتذكر ذلك؟".

وكتب بايدن سابقا على الشبكات الاجتماعية أن الرئيس يجب أن "يقوم بعمله، ولا يلوم الآخرين".

واتهم بايدن مرارا بوتين بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في الولايات المتحدة وسط بيانات التضخم لشهر مايو، والتي تحولت إلى رقم قياسي كان الأكبر منذ أكثر من 40 عاما.

وتشهد الولايات المتحدة منذ عدة أشهر، زيادة في كلفة الطاقة والغذاء وبلغ سعر البنزين اليوم حوالي خمسة دولارات للغالون، بينما قبل عام كان هذا الرقم ثلاثة دولارات.

وتسارع التضخم في الولايات المتحدة في مايو إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 1981، إلى 8.6 في المائة من 8.3 في المائة في الشهر السابق.

واعترفت وزيرة المالية جانيت يلين بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود في السوق الأمريكية.

ولم تؤد محاولات الحكومة الحالية لمقاومة الاتجاهات السلبية في الاقتصاد إلى نتائج ملموسة.

المصدر: نوفوستي