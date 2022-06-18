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وزيرة الدفاع التشيكية: سلوفاكيا تطلب منا المساعدة في حماية مجالها الجوي

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وزيرة الدفاع التشيكية: سلوفاكيا تطلب منا المساعدة في حماية مجالها الجوي
Gettyimages.ru
طائرة حربية تشيكية
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أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، أن نظيرها السلوفاكي ياروسلاف ناجي، طلب من براغ حماية المجال الجوي لبلاده.

وقالت تشيرنوخوفا في تصريح للتلفزيون التشيكي إن ناجي "سلمها رسالة خطية أثناء زيارته لبراغ يطلب فيها المساعدة في تأمين المجال الجوي السلوفاكي لفترة محددة".

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وأضافت: "الآن سنتفاوض على شروط تلبية هذا الطلب".

من جانبه، قال ناجي في مؤتمر صحفي إن "القوات الجوية البولندية ستشارك أيضا في حماية المجال الجوي لبلاده".

وحسب التلفزيون التشيكي فإنه "أثناء حماية المجال الجوي فوق سلوفاكيا، ستنطلق مقاتلات F-16 من بولندا، ولكن إذا لزم الأمر قد يتم نقل بعض هذه الطائرات مؤقتا إلى المطارات السلوفاكية".

 

المصدر: "نوفوستي"

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