التشيك تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 335 ألف يورو

وافقت حكومة جمهورية التشيك على إرسال دفعة أخرى من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بمبلغ يزيد عن ثمانية ملايين كرون أي ما يعادل حوالي 320 ألف يورو.

ووفقا لوكالة CTK فإن الحديث هنا يدور حول ذخيرة ومعدات حماية من المواد الكيميائية. وبحسب الوكالة فإن السلطات التشيكية ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في وقت سابق أن براغ كانت من أوائل الدول التي قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

المصدر: تاس