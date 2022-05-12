التشيك تريد الحصول على دبابات ألمانية مقابل إمداداتها العسكرية لأوكرانيا
Globallookpress Philipp Schulze
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أكدت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا أن براغ تتفاوض مع ألمانيا حول توريد دبابات "ليوبارد" للتشيك تحل محل المعدات العسكرية الثقيلة التي سلمتها براغ لأوكرانيا.
ووفقا لتشيرنوخوفا فإن "جمهورية التشيك تتفاوض مع ألمانيا بشأن توريد دبابات "ليوبارد" مقابل أسلحة أرسلتها جمهورية التشيك إلى أوكرانيا. ويمكن للجيش التشيكي أن يحصل على نسخة متوسطة بين النوع القديم من دبابات "ليوبارد-1" والحديث "ليوبارد-2"".
وتابعت: "نحن بحاجة إلى جيش قوي، جيش حديث ومجهز بشكل جيد".
المصدر: نوفوستي