إيران: توقيف سفينة شحن تحمل كمية من "الأسلحة الباردة" المهربة قادمة من دولة عربية (صورة)

أعلن يد الله شرفي، قائد حرس الحدود في محافظة بوشهر بجنوب إيران، عن توقيف سفينة شحن تحمل كمية من الأسلحة الباردة المهربة في ميناء كناوة.

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وفي تصريح لوكالة "فارس"، أوضح العميد يد الله شرفي، قائلا: "في إطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب السلع والعملات الاجنبية، وبعد اتخاذ إجراءات استخبارية وعملياتية هادفة من قبل حرس الحدود، تم توقيف سفينة شحن تحمل بضائع مهربة ومحظورة قادمة من دولة عربية في ميناء كناوة".

وتابع شرفي: "بالتنسيق مع السلطة القضائية وتفتيش السفينة المصادرة، تم اكتشاف 3600 نوع من الأسلحة الباردة، بما في ذلك الخناجر وأنواع مختلفة من السكاكين"، مؤكدا اعتقال 7 أشخاص متورطين في عملية التهريب.

المصدر: "فارس"