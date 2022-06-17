استخبارات الحرس الثوري تعتقل مدراء 3 قنوات في "تلغرام"

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة أن استخباراته اعتقلت مدراء 3 قنوات ناشطة على "تلغرام" بتهمة نشر وثائق سرية وإرباك الرأي العام.

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وقال الحرس الثوري إن الاعتقال جاء "بعد أشهر من الإجراءات التقنية والأمنية"، وطال مدراء قنوات "سرائر" و"نيمه محرمانه" و"سايه نويس".

وأضاف أن المعتقلين كانوا بصدد نشر وثائق سرية أخرى لكسب ثقة الجماهير قبل القيام بنشر أخبار كاذبة بهدف إيجاد انقسام بين مسؤولي البلاد.

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني