لجنة التحقيق الروسية تتحرى في جرائم ضد الأطفال ارتكبها مقاتلو كتيبة "آزوف"

أفاد مصدر أمني لوكالة "تاس" بأن لجنة التحقيق الروسية ستحقق في معلومات عن ارتكاب عناصر كتيبة "آزوف" النازية التابعة لقوات كييف مختلف الجرائم في ماريوبول، بما فيها ضد الأطفال.

وقال المصدر: "سيتم التأكد من المعلومات حول أن الأجهزة الأمنية في ماريوبول لم تقم بشيء عندما توجه إليها سكان محليون بشكاوى بشأن ارتكاب القوميين جرائم ضد النساء والأطفال".

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وفي وقت سابق نقلت وكالة "تاس" عن شهود عيان قولهم إن عناصر فوج "آزوف" منذ عام 2015 "ارتكبوا أعمال العنف الجنسي ضد البنات"، وإن بعض السكان "أرسلوا أطفالهم إلى مناطق أخرى قدر الإمكان".

وأشارت "تاس" إلى أنها لا تمتلك أي تعليق رسمي من الأجهزة الأمنية الروسية بشأن تلك المعلومات.

المصدر: تاس