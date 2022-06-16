لجنة التحقيق الروسية تتحرى في جرائم ضد الأطفال ارتكبها مقاتلو كتيبة "آزوف"
أفاد مصدر أمني لوكالة "تاس" بأن لجنة التحقيق الروسية ستحقق في معلومات عن ارتكاب عناصر كتيبة "آزوف" النازية التابعة لقوات كييف مختلف الجرائم في ماريوبول، بما فيها ضد الأطفال.
وقال المصدر: "سيتم التأكد من المعلومات حول أن الأجهزة الأمنية في ماريوبول لم تقم بشيء عندما توجه إليها سكان محليون بشكاوى بشأن ارتكاب القوميين جرائم ضد النساء والأطفال".
وفي وقت سابق نقلت وكالة "تاس" عن شهود عيان قولهم إن عناصر فوج "آزوف" منذ عام 2015 "ارتكبوا أعمال العنف الجنسي ضد البنات"، وإن بعض السكان "أرسلوا أطفالهم إلى مناطق أخرى قدر الإمكان".
وأشارت "تاس" إلى أنها لا تمتلك أي تعليق رسمي من الأجهزة الأمنية الروسية بشأن تلك المعلومات.
المصدر: تاس
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .