الدفاع الروسية: اختفاء 367 شخصا اعتقلهم النازيون في مدينتي دنيبر وزابوروجيا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف اختفاء 367 شخصا اعتقلهم النازيون عند حواجز نصبوها في مدينتي دنيبر وزابوروجيا الأوكرانيتين.

وقال: "من 1 يونيو إلى 16 يونيو 2022، بين المعتقلين لا يزال مصير 367 شخصا مجهولا بالنسبة إلى أقاربهم وأصدقائهم، ومعظمهم من النساء والمراهقين".

وأوضح، أنه "عند نقاط التفتيش في دنيبر وزابوروجيр، يقوم مسلحو الكتائب المتطرفة بعمليات تفتيش كاملة للمدنيين، حيث يتعرض جميع المواطنين المشتبه في ولائهم لروسيا أو إدانتهم لنظام كييف للعنف الجسدي ويتم اقتيادهم في اتجاه غير معروف لاستجوابهم".

وتابع: "منعت السلطات الأوكرانية بحجة ضمان سلامة المواطنين جميع المخارج من البلدات التي تسيطر عليها باتجاه الأراضي المحررة في دونباس، وزابوروجيا ونيقولايف وخاركوف وخيرسون الشعبية، مما عرض للخطر أرواح المدنيين، وكذلك إجبارهم على إخلائهم بشكل مستقل إلى المناطق الغربية من أوكرانيا".

وتعتبر وزارة الدفاع تصريحات مسؤولي كييف حول "الحاجة إلى تنظيم ممرات إنسانية إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية محاولات لكسب الوقت لإعادة تجميع الصفوف واستعادة القدرة على القتال".

المصدر: "نوفوستي"