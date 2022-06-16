ماكرون: زيارتي لروسيا ليست مستبعدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد زيارته لروسيا، لكن يجب تهيئة الظروف اللازمة لذلك.

وأضاف في حديث لـTF1: "لكي أذهب إلى روسيا، يجب وضع شروط مسبقة... لكنني لا أستبعد أي شيء".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إنه لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يستبعد مثل هذا الاحتمال في المستقبل.

ووصل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أوكرانيا يوم الخميس، حيث عقدوا اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي