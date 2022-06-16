بيسكوف: روسيا لا تهدد دول البلطيق وفنلندا

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن روسيا لا تهدد دول البلطيق وفنلندا.

وأوضح بيسكوف أنه بسبب عدم وجود تهديد من روسيا، فإن عضوية فنلندا والسويد في الناتو لن تجلب أي فوائد إضافية لأمن القارة الأوروبية.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية: "على العكس، سيؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر".

المصدر: نوفوستي