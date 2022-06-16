بيسكوف: روسيا لا تهدد دول البلطيق وفنلندا
أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن روسيا لا تهدد دول البلطيق وفنلندا.
وأوضح بيسكوف أنه بسبب عدم وجود تهديد من روسيا، فإن عضوية فنلندا والسويد في الناتو لن تجلب أي فوائد إضافية لأمن القارة الأوروبية.
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية: "على العكس، سيؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر".
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .