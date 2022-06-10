سلطات منطقة زابوروجيه تعلن عن بدء منح سكانها جوازات سفر روسية

أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، عن بدء إصدار جوازات السفر الروسية للسكان من 11 يونيو.

وقال روغوف: "غدا (11 يونيو) سيبدأ سكان الأراضي المحررة في منطقة زابوروجيه في الحصول على جوازات سفر المواطنين الروس، أي أنهم سيصبحون مواطنين كاملين في وطننا الأم الموحد الكبير".

وفي وقت سابق، قال روغوف إن قائمة الانتظار للحصول على وثائق للحصول على جنسية روسيا في منطقة زابوروجيه امتدت لمدة شهر. ووفقا له، من أجل حل المشكلة في المنطقة، من الضروري فتح 20 مركزا على الأقل لتقديم المستندات.



وفي 25 مايو، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراء مبسط لإصدار الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا. ووفقا للوثيقة، يتم إجراء تعديلات على المرسوم الصادر في 24 أبريل 2019، والذي بموجبه يمكن للأشخاص المقيمين بشكل دائم في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التقدم بطلب للحصول على الجنسية بطريقة مبسطة.

المصدر: تاس