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مسؤول: منطقة زابوروجيه تستعد لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا

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مسؤول: منطقة زابوروجيه تستعد لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا
Sputnik
مدينة ميليتوبول بمنطقة زابوروجيه
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة المدنية العسكرية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الاستفتاء حول انضمام المنطقة إلى روسيا سيجري في العام الجاري، مضيفا أن التحضيرات له قد بدأت.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم اتخاذ قرار موحد لبدء الاستعدادات لإجراء استفتاء في منطقة زابوروجيه حول الانضمام إلى روسيا. وسيجرى الاستفتاء هذا العام. ستستغرق التحضيرات عدة أشهر. وستعرض صياغة الأسئلة للاستفتاء القادم في المستقبل القريب. ترغب الأغلبية الساحقة من سكان منطقتنا في العودة بسرعة إلى ميناء الأم الخاص بها وأن يصبحوا جزءا من روسيا الكبيرة".

وأضاف: "كلما أصبحنا روسيا مبكرا، ستتحسن حياتنا بشكل أسرع. لن نتمكن من تحقيق كامل إمكاناتنا: البشرية والصناعية والطبيعية إلا في الأسرة الروسية الواحدة. روسيا هي أرض الفرص".

ووضعت القوات الروسية خلال العملية الخاصة سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء آزوف لمنطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا. وتم في هذه المناطق إنشاء الإدارات المدنية العسكرية، كما بدأ بث القنوات والإذاعات الروسية ويتم استعادة الاتصالات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق المحررة عن خططها للانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي

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