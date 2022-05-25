سلطات منطقة زابوروجيه: ننوي الانضمام إلى روسيا

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن المنطقة بعد تحريرها الكامل من النازيين الأوكرانيين ستأخذ مسارا نحو الانضمام إلى روسيا.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا يوجد لمنطقة زابوروجيه سوى مستقبل واحد يجب أن تصبح جزءا من روسيا ويجب أن تصبح منطقة كامل الأهلية للاتحاد الروسي. ولا نحتاج إلى أي مناطق رمادية ولا نحتاج إلى جمهورية زابوروجيه الشعبية. نريد أن نكون جزءا من روسيا، كما كنا دائما منذ مئات السنين".

وذكر أن زابوروجيه كانت دائما منطقة متقدمة من الإمبراطورية الروسية وسكانها "هم روس بعقليتهم، لذلك سيستغرق الأمر بضعة أشهر للتكيف بشكل كامل"، مضيفا أن العدد المتزايد من سكان المنطقة يؤيدون الاقتراب من روسيا. وأوضح أن طريقة التكامل وانضمام المنطقة إلى روسيا ستحدد بعد تحرير مدينتها المركزية أي مدينة زابوروجيه.

وأوضح: "حتى الآن تم تحرير ثلثي المنطقة من القوميين الأوكرانيين وتقع هذه المناطق حاليا تحت سيطرة الجيش الروسي. لكن المدينة المركزية – مدينة زابوروجيه، لا تزال خاضعة حتى الآن للإدارة الخارجية والرقابة لنظام (فلاديمير) زيلينسكي. ونثق بتحرير المدينة. ويدرك القوميون الأوكرانيون أيضا أنه ليس بإمكانهم الحفاظ على سيطرتهم على زابوروجيه، لذلك يسحبون حاليا من المدينة ممتلكاتهم وأسرهم. كل شيء يذهب إلى حقيقة أن المدينة سوف تتحرر".

المصدر: نوفوستي