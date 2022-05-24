منطقة خيرسون: هدفنا هو الانضمام إلى روسيا

صرح نائب الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، بأن منطقته لا تخطط لأن تكون منطقة مستقلة بل تسعى لأن تصبح منطقة روسية.

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وقال: "نحن لا نخطط لأن نكون جمهورية مستقلة منفصلة. ومهمتنا الرئيسية هي أن نكون منطقة داخل الاتحاد الروسي".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن المنطقة لن تستعجل في إجراء استفتاء عام حول تقرير مصيرها، مضيفا: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول الغربية لن تعترف بكل نتائج الاستفتاء العام فيعد إجراؤه اليوم مضيعة للوقت. لذلك لم نفكر حتى الآن في إجراء الاستفتاء".

وأضاف أنه من الضروري في البداية تنظيم الحياة السلمية وتشكيل هيكل السلطة كله وتحقيق استقرار معين وبناء المجال الاجتماعي والاقتصادي وإشغال سوق العمل.

وأوضح: "وفقا لخطة تكاملنا مع روسيا يجب علينا أن ننتهي بحلول نهاية العام الجاري عملية الانتقال إلى جميع المقاييس للقوانين الروسية، ومن ثم سيكون من الممكن التفكير في إجراء الاستفتاء العام ووضعنا المستقبلي".

ووضعت القوات الروسية سيطرتها على منطقة خيرسون في منتصف مارس الماضي. وتم في المدن والمناطق المحلية تشكيل الإدارات المدنية العسكرية. وفي الوقت ذاته لا تزال القوات الأوكرانية تقصف دائما المنطقة من جانب مدينة نيكولايف، وأوقفت سلطات كييف الاتصالات المتنقلة هناك وتوقفت عن دفع المعاشات التقاعدية للسكان المحليين.

وكانت سلطات منطقة خيرسون أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في الانضمام إلى روسيا. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن هذه المسألة يجب أن يحلها سكان المنطقة نفسها، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون هذه المسألة مدروسة وأن يكون لها مبرر قانوني وأن تكون مشروعة كما كان هو الحال في شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي