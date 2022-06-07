ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا بعد إعلان مقاطعة النفط الروسي

ارتفعت أسعار الوقود في فرنسا الأسبوع الماضي بأكثر من 13 سنتا للتر، وسط ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة الإمدادات من روسيا.

ووفقا لبيانات وزارة التحول البيئي في البلاد، ارتفع سعر وقود الديزل الأكثر استهلاكا في فرنسا – بقيمة 13.3 سنتا، ليصل إلى 1,961 يورو للتر الواحد، فيما ارتفع سعر البنزين "سوبر إس بي 95-إي 10" بمقدار 13.7 سنتا، ليصل إلى 2,066 يورو للتر.

وبهذا، فإن تكلفة البنزين في أوائل يونيو حطمت الرقم القياسي. وفي مارس، بلغ سعر بنزين "سوبر إس بي 95-إي 10" 20286 يورو، وبعد ذلك انخفضت قيمته إلى أقل من 2 يورو وظلت عند هذا المستوى لعدة أشهر.

وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في الجريدة الرسمية، والتي تنص على فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا. وسيؤثر الحظر فقط على الإمدادات عن طريق البحر، ولا يخضع النفط القادم عبر خط أنابيب "دروجبا" للقيود.

المصدر: نوفوستي