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أردوغان: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن المناطق الآمنة بشمال سوريا

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أردوغان: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن المناطق الآمنة بشمال سوريا
AP
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قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بقرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا بشمال سوريا، و"تطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين".


وأضاف أردوغان، في كلمة، اليوم الأربعاء، أمام أعضاء كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي: "أن الذين يحاولون إضفاء الشرعية على تنظيم "بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني) الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة لا يخدعون سوى أنفسهم".

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وذكر أن "الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب دولة إرهاب، لا دولة قانون".

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مؤسسة أمنية، وليس من مهمتها دعم التنظيمات الإرهابية.

المصدر: الأناضول

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